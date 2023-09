AFRICOLOR : GLITTER55 + DJ KOYLA Le Plan Ris-Orangis, 8 décembre 2023, Ris-Orangis.

AFRICOLOR : GLITTER55 + DJ KOYLA Vendredi 8 décembre, 20h00 Le Plan Adhérent : Gratuit – Réduit : 6€ – Plein : 9€

Dj set BriDJing Womxn

Deux dj sets inédits proposés par les artistes participant à BriDJing Womxn, un programme de formation destiné aux artistes femmes et personnes non binaires émergent.e.s dans le domaine des musiques électroniques. En partenariat avec Africolor (France), La Fabrique Art Studio (Tunisie), Tulla (Albanie)

BriDJing Womxn est co-financé par l’Union Européenne (Creative Europe), l’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF), l’Institut Français et la ville de Paris.

GLITTER55

La nouvelle reine de la scène électro nord-africaine mixe avec talent la house avec des musiques africaines et diffuse des sets intensément syncopés, boostés aux rythmiques breakbeats et gqom. C’est bien à coups de kicks qu’elle s’est faite une place sur les plateaux des meilleurs festivals et clubs français ou étrangers (La Concrete, Le Sucre, La Machine, Fformatt, Beursschouwburg, Neubad, 1988…). Elle délivre un son brut et minimal qui emprunte parfois à la techno mexicaine et la jungle, sans toutefois se passer d’un bon chaabi classique pour agrémenter le tout.

DJ KOYLA

Aicha Hié, aka Dj Koyla, n’est autre que la benjamine de la sororie Hié. Cette jeune dj de Bordeaux, percussionniste, à l’instar de ses deux ainées, Mélissa et Ophélia, a baigné dans les musiques et rythmiques d’Afrique de l’Ouest depuis sa plus tendre enfance. Danseuse, fervente défenseuse des droits des femmes, c’est vers les musiques électroniques qu’elle se dirige en composant des sons alliant afrobeat, techno et house, ses musiques de prédilection.

Et aussi : avant les concerts au Plan

Restitution des 4 séances d’ateliers dijing/vijing menés à la Micro-Folie d’Évry-Courcouronnes en novembre/décembre avec le vidéaste Sami Trabelsi et deux dj participant.es du programme BriDJing Womxn.

Tout public – gratuit sur inscription

Infos/inscription : reservationmicrofolie@evrycourcouronnes.fr

Le Plan Ris-Orangis Ris-Orangis 91130 Essonne Île-de-France 0169020919 http://www.leplan.com http://www.instagram.com/le_plan91/ [{« type »: « link », « value »: « https://t.ly/oXVYL »}] [{« link »: « mailto:reservationmicrofolie@evrycourcouronnes.fr »}] Salle de concert mythique en région parisienne, née en 1984. Labellisée SMAC par le Ministère de la Culture, Le Plan propose une programmation nationale et internationale éclectique pour tous les publics : du hip-hop, de la pop au rock, en passant par le reggae, la soul, le blues, les musiques électroniques, la chanson ou le jeune public.

De la diffusion de concerts dans ses deux salles (830 places et 200 places) aux activités de résidences d’artistes, de répétition, d’enregistrement et d’accompagnement, ses missions sont multiples. Le Plan est un équipement culturel de Grand Paris Sud.

