SOIRÉE FACTORY #1 Le Plan Ris-Orangis, 1 décembre 2023, Ris-Orangis.

SOIRÉE FACTORY #1 Vendredi 1 décembre, 20h00 Le Plan Adhérent : Gratuit – Réduit : 9€ – Plein : 12€

Une soirée Factory inédite !

Le Plan organise pour la toute première fois, une soirée spéciale FACTORY !

La Factory est le dispositif d’accompagnement artistique du Plan qui se destine aux artistes musicaux en développement. Durant une saison, les artistes, en groupe ou solo, bénéficient d’un accompagnement sur-mesure qui s‘adaptent à leurs besoins à travers des résidences scéniques, des séances de coaching, des séances d’enregistrement et/ou de mixage et/ou de mastering dans les studios du Plan, ou encore des séances de répétition. Chacune des promotions participe également aux rencontres Factory. Ces temps leur permettent de rencontrer des professionnels de la musique et d’améliorer leur connaissance du milieu.

Pour cette soirée Factory inédite, Le Plan invite trois des groupes qui ont fait leurs armes avec le dispositif Factory : Howard (2019), Folsom (2021) et Wigo (2023).

HOWARD

HOWARD envoie un rock rempli d’orgue hammond, de fuzz et d’éléments électroniques ayant traversé les décennies. Le trio parisien puise ses influences dans la grande histoire du rock, de Deep Purple à Wolfmother ou des Doors à Black Mountain. Le groupe est parvenu à faire ses preuves avec de nombreux concerts à travers la France.

Sur scène, Howard déverse un maximum d’énergie, leur show étant ponctué de nombreux rebondissements pour le public. Après un EP en 2018, puis un premier album en 2020 à la veille du confinement, le groupe a dévoilé fin 2022 son deuxième album « Event Horizon ». ce dernier projet place le trio sur le podium des espoirs de la nouvelle scène française à suivre de près !

FOLSOM

FOLSOM est un quatuor heavy blues rock, énergique et déjanté, formé en 2013. Ils produisent une musique marquée par un groove agressif qui puise dans le blues, la country et l’atmosphère southern rock avec une approche transgressive de ces esthétiques.

Influencés par des groupes tels que Clutch, Rage Against the Machines ou encore les Red Hot Chili Peppers, ils focalisent leur live autour de l’histoire de Johnny, personnage fictif subversif enfermé dans la prison de Folsom, et rêvant d’évasion…

WIGO

De la pop symphonique au rock alternatif des plus élégants, WIGO est un groupe d’indie pop/rock avec un violon électrique en lead. Sans limite formelle ni codes imposés, la musique de WIGO appelle au voyage, et raconte des histoires.

Le groupe a connu différentes formations qui ont chacune enrichi le projet au fur et à mesure des années. Cela explique l’univers différent dont provient chaque membre de la formation actuelle. Baptiste au violon électrique et Emma au chant et à la voix si singulière sont accompagnés de Maxime à la batterie, Cyril à la guitare, Elliot à la basse.

En somme, WIGO conjugue puissance et délicatesse. Côté studio, le groupe compte déja plusieurs EPs et clips à son actif. C’est en 2022 que WIGO a dévoilé « Mosaic, Pt. I », la première partie d’un triptyque d’album dont la suite est à venir dès le printemps 2023. « Mosaic », dans son ensemble, est l’illustration même de l’identité de WIGO : fruit de différents horizons. Cet album représente cette diversité et présente les influences pop, rock et électro desquelles le groupe s’imprègne. En effet, les inspirations du groupe sont multiples : du métal à la soul, WIGO fait autant écho aux phrases mélodiques de Hans Zimmer qu’aux sonorités de Balthazar et Foals. En live, WIGO dévoile ce mélange de styles et déploie un set énergique, dansant et envoûtant qui manifeste leur identité unique. Le groupe a une expérience scénique notable et a déjà pu fouler les scènes les plus prestigieuses dont celle de L’Olympia lors d’une tournée nationale en tant que première partie.

Le Plan Ris-Orangis Ris-Orangis 91130 Essonne Île-de-France 0169020919 http://www.leplan.com http://www.instagram.com/le_plan91/ [{« type »: « link », « value »: « https://t.ly/g_tnO »}] Salle de concert mythique en région parisienne, née en 1984. Labellisée SMAC par le Ministère de la Culture, Le Plan propose une programmation nationale et internationale éclectique pour tous les publics : du hip-hop, de la pop au rock, en passant par le reggae, la soul, le blues, les musiques électroniques, la chanson ou le jeune public.

De la diffusion de concerts dans ses deux salles (830 places et 200 places) aux activités de résidences d’artistes, de répétition, d’enregistrement et d’accompagnement, ses missions sont multiples. Le Plan est un équipement culturel de Grand Paris Sud.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-01T20:00:00+01:00 – 2023-12-01T22:00:00+01:00

2023-12-01T20:00:00+01:00 – 2023-12-01T22:00:00+01:00

accompagnement

droits réservés