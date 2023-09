SILLY BOY BLUE Le Plan Ris-Orangis, 25 novembre 2023, Ris-Orangis.

Cette année, Silly Boy Blue est de retour avec Eternal Lover, son deuxième album. Il fait suite à Breakup Songs, un premier album paru en 2021 et suivi d’une tournée de plus de 40 dates, une Gaîté Lyrique complète, une nomination aux Victoires de la Musique, un morceau retenu par Netflix pour la série “Plan Cœur” et une réédition augmentée, Breakup Songs Extended, à la fois prolongement et point final d’une folle aventure dans les retranchements de la rupture amoureuse.

Eternal Lover est la suite naturelle de Breakup Songs : après les tourments, la nostalgie et l’introspection, place à l’empowerment et au retournement de situation. Les histoires d’amour ne sont plus subies mais vécues pleinement, dans le contrôle et en conscience, avec ce qu’on néglige trop souvent dans son amour de l’autre : l’amour de soi. Car oui, d’amour il est toujours question dans les nouvelles chansons de Silly Boy Blue.

Le Plan Ris-Orangis Ris-Orangis 91130 Essonne Île-de-France 0169020919 http://www.leplan.com http://www.instagram.com/le_plan91/ [{« type »: « link », « value »: « https://t.ly/FVxcQ »}] Salle de concert mythique en région parisienne, née en 1984. Labellisée SMAC par le Ministère de la Culture, Le Plan propose une programmation nationale et internationale éclectique pour tous les publics : du hip-hop, de la pop au rock, en passant par le reggae, la soul, le blues, les musiques électroniques, la chanson ou le jeune public.

De la diffusion de concerts dans ses deux salles (830 places et 200 places) aux activités de résidences d’artistes, de répétition, d’enregistrement et d’accompagnement, ses missions sont multiples. Le Plan est un équipement culturel de Grand Paris Sud.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-25T20:00:00+01:00 – 2023-11-25T22:00:00+01:00

