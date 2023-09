LA RUMEUR Le Plan Ris-Orangis, 18 novembre 2023, Ris-Orangis.

LA RUMEUR Samedi 18 novembre, 20h00 Le Plan Adhérent : 9€ – Réduit : 12€ – Plein : 15€

LA RUMEUR

Après des débuts discrets, c’est l’album “L’ombre sur la mesure” sorti en 2002, qui révèle le groupe au grand public. Leur musique aux assonances jazzy ou électro et leurs textes ciselés permettent à La Rumeur de faire un rap libre et engagé, toujours en résonance avec l’actualité sociale, politique et culturelle.

De retour avec les singles « Saturé » et « Comment Rester Propre ? », La Rumeur donne rendez-vous à son public pour la sortie de leur 5ème album « Comment Rester Propre » (2023).

Marquée par huit années de combat judiciaire, La Rumeur n’a jamais plié. Pendant qu’elle remportait un bras de fer mythique devant les tribunaux, entre ses multiples concerts et un show à L’Olympia en novembre 2012, le groupe de rap s’est lancé derrière les caméras. Leur 3ème long métrage « Rue des Dames » également sorti en 2023 confirme leur pluridisciplinarité artistique. À son actif, le groupe compte plus d’une dizaine de disques autoproduits, de multiples clips vidéos, un court métrage, un documentaire, un téléfilm, un long métrage sorti au cinéma, un livre,…

Le Plan Ris-Orangis Ris-Orangis 91130 Essonne Île-de-France 0169020919 http://www.leplan.com http://www.instagram.com/le_plan91/ [{« type »: « link », « value »: « https://shorturl.at/iGHYZ »}] Salle de concert mythique en région parisienne, née en 1984. Labellisée SMAC par le Ministère de la Culture, Le Plan propose une programmation nationale et internationale éclectique pour tous les publics : du hip-hop, de la pop au rock, en passant par le reggae, la soul, le blues, les musiques électroniques, la chanson ou le jeune public.

De la diffusion de concerts dans ses deux salles (830 places et 200 places) aux activités de résidences d’artistes, de répétition, d’enregistrement et d’accompagnement, ses missions sont multiples. Le Plan est un équipement culturel de Grand Paris Sud.

rap old school

