Oh Yeah ! Oh Yeah ! est un spectacle pop aux allures de train fantôme qui mélange musique live, création 2D et 3D, et décor en lumière noire. On y raconte les aventures délirantes d’un roi solitaire dans son propre château hanté. Pour accompagner ce conte initiatique, le groupe invente des compositions lumineuses et mélodiques, mélange d’indie pop, de folk, hip hop, zouk, new wave… Une véritable collection de hits, joyeux et communicatifs !

Le Plan Ris-Orangis Ris-Orangis 91130 Essonne Île-de-France 0169020919 http://www.leplan.com http://www.instagram.com/le_plan91/ [{« type »: « link », « value »: « https://shorturl.at/fghT6 »}] Salle de concert mythique en région parisienne, née en 1984. Labellisée SMAC par le Ministère de la Culture, Le Plan propose une programmation nationale et internationale éclectique pour tous les publics : du hip-hop, de la pop au rock, en passant par le reggae, la soul, le blues, les musiques électroniques, la chanson ou le jeune public.

De la diffusion de concerts dans ses deux salles (830 places et 200 places) aux activités de résidences d’artistes, de répétition, d’enregistrement et d’accompagnement, ses missions sont multiples. Le Plan est un équipement culturel de Grand Paris Sud.

2023-11-08T14:30:00+01:00 – 2023-11-08T16:30:00+01:00

