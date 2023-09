GOÛTER-CONCERT : THÉRÈSE Le Plan Ris-Orangis, 28 octobre 2023, Ris-Orangis.

GOÛTER-CONCERT : THÉRÈSE Samedi 28 octobre, 14h30 Le Plan 4,50€

THÉRÈSE

Musicienne, D.A / styliste, modèle et conférencière engagée, Thérèse tatoue dans le réel son conte des mille et une vies. À l’image de son atypique parcours, son projet artistique est libre, engagé, métissé, populaire et exigeant.

En mars 2021, « Rêvalité » signe un premier EP émancipateur réglant son compte au passé en affirmant son désir (« T.O.X.I.C ») ou son identité multiple (« Chinoise ? »). Ces deux singles remarqués seront suivis d’une série de dates dans des festivals (dont le MaMA Festival, Bars en Trans, FrancOff) ou en concert où elle assure les premières parties de Suzane, Yseult ou encore Irène Drésel.

Deux ans plus tard et marquée par une pause forcée de 6 mois suite à une transplantation liée une maladie héréditaire – tabou de l’industrie que l’artiste a décidé de briser – Thérèse revient avec un nouvel EP, « metaREverse », pour questionner nos futurs. Elle examine notre finitude (« Mala Diva »), le progrès technologique et ses avancées, et notre dépendance à celui-ci. Elle aborde d’autres sujets, de la jalousie (« Jealous »), au shaming (« Sirène »), à la prison tragique des réseaux sociaux (« metaREverse ») qu’elle génère. Une lutte de vents contraires curieusement célébrée par l’artiste (« No Rules »). À l’heure de la cancel culture, elle nous invite à assumer nos différences, voire nos incohérences, pour mieux vivre celles des autres, avec les autres. Interrogeant nos rapports au monde numérique et virtuel, Thérèse interroge surtout sa propre humanité. metaREverse est un voyage au cœur de notre urbanité contemporaine.

Le Plan Ris-Orangis Ris-Orangis 91130 Essonne Île-de-France 0169020919 http://www.leplan.com http://www.instagram.com/le_plan91/ [{« type »: « link », « value »: « https://shorturl.at/aGVY0 »}] Salle de concert mythique en région parisienne, née en 1984. Labellisée SMAC par le Ministère de la Culture, Le Plan propose une programmation nationale et internationale éclectique pour tous les publics : du hip-hop, de la pop au rock, en passant par le reggae, la soul, le blues, les musiques électroniques, la chanson ou le jeune public.

De la diffusion de concerts dans ses deux salles (830 places et 200 places) aux activités de résidences d’artistes, de répétition, d’enregistrement et d’accompagnement, ses missions sont multiples. Le Plan est un équipement culturel de Grand Paris Sud.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-28T14:30:00+02:00 – 2023-10-28T16:30:00+02:00

pop hip hop

