OUT LOUD FESTIVAL #2 : THE PSYCHOTIC MONKS + CROWS + YOU SAID STRANGE + CARMEN SEA Samedi 21 octobre, 20h00 Le Plan Adhérent : 9€ – Réduit : 12€ – Plein : 15€

THE PSYCHOTIC MONKS

Depuis leur premier album, Silence Slowly And Madly Shines (Alter K), sorti en 2017, les membres de THE PSYCHOTIC MONKS n’ont cessé de nous impressionner de par leur maturité et leur détermination à proposer une présence scénique et discographique singulière. Leur secret : une remise en question permanente qui s’engouffre ainsi dans chacune de leur action et qui a conduit le groupe à sortir Private Meaning First (Vicious Circle / FatCat Records) en 2019, un deuxième album incendiaire redéfinissant même l’alphabet de leur musique en deux chapitres et un épilogue de quinze minutes. Rappelons aussi qu’il n’y a pas de leader au sein du groupe, tout le monde écrit, chante et compose à l’unisson. Ainsi, en découle un questionnement non seulement de leur pratique, mais aussi de leur positionnement personnel et bien entendu de leur rapport au public.

La pandémie est arrivée, période qui a permis une grande prise de recul. Les nouveaux titres ont alors été composés par de longues impros en studio, en totale connexion avec l’inconscient, et nous arrivent tel un acte de résistance à la violence ambiante. Leur 3e album, Pink Colour Surgery (Vicious Circle / FatCat Records), produit par Daniel Fox de Gilla Band, est donc né de ces questionnements perpétuels. Ici il ne faut pas forcément s’attendre au format “chanson”, mais bien à un chaos sonore dont le groupe a dompté les folles envolées pour en faire un écrin sans concession, mais où chaque idée a trouvé son propre espace de liberté.

CROWS

Formé en 2015, CROWS s’est construit un public considérable grâce à l’intensité de ses concerts. Leur premier album, “Silver Tongues”, est tombé entre les mains de Joe Talbot, qui l’a fait paraître sur son label Balley Records en 2019. À l’image du thème de l’album, “Silver Tongues” a été enregistré dans une obscurité quasi totale, et a fait de Crows l’un des groupes de punk les plus enivrant du Royaume-Uni. L’album a fait “grande impression” à Q, au NME qui le décrit comme “un des groupes anglais montants les plus excitants”, et Loud & Quiet évoque “une magnitude à évaluer sur l’échelle de Richter”.

Le second opus de Crows, “Beware Believers”, fut enregistré presque immédiatement après la sortie du premier, mais la pandémie a réfréné le groupe dans sa course au succès et repoussé sa sortie de deux ans. “Beware Believers” est finalement sorti le 1er avril 2022 chez Bad Vibrations Records, salué par des critiques enthousiastes et décrit comme “un album qui brille le plus quand il est à son heure la plus sombre”.

YOU SAID STRANGE

Originaire de Giverny, le quatuor normand enregistre son premier album “Salvation Prayer”, à Portland, Oregon USA, avec aux manettes Peter G.Holmstrom (The Dandy Warhols). En 2019, le groupe se produit à Seattle en direct pour la radio KEXP suite au coup de cœur de son célèbre animateur Kevin Cole pour ce premier opus. Fin 2021 sort Thousand Shadows vol.1. Entre pop psychédélique, proto grunge et shoegaze, les sujets abordés sont multiples : Les rois mythomanes, la méditerranée, les couleurs du deuil. La première partie d’un deuxième album puissant, réverbéré, mélodieux puisant son inspiration et sa production des rencontres entre la Normandie, New-York et l’Oregon. Après avoir défendu celle-ci sur les scènes européennes et américaines en 2022, YOU SAID STRANGE a sorti le volume 2 de Thousand Shadows en avril dernier.

