OUT LOUD FESTIVAL #2 : WE HATE YOU PLEASE DIE + GOGOJUICE + CATHEDRALE Le Plan Ris-Orangis, 20 octobre 2023, Ris-Orangis.

OUT LOUD FESTIVAL #2 : WE HATE YOU PLEASE DIE + GOGOJUICE + CATHEDRALE Vendredi 20 octobre, 20h00 Le Plan Adhérent : Gratuit – Réduit : 6€ – Plein : 9€

WE HATE YOU PLEASE DIE

Après deux albums enragés, We Hate You Please Die renaît sous forme de trio en totale osmose. Catégorisé punk, le groupe laisse place à des textes à la fois intimes et engagés formant un ensemble communicatif, honnête et libre sous influences punk rock mais aussi pop. Sur scène, leur colère sensible entraîne émotions, frénésie et transmet une énergie qui vous emmènera à coup sûr dans leur univers libérateur.

CATHEDRALE

En 7 années d’existence, un EP et trois albums*, les toulousains de CATHEDRALE ont peu à peu aiguisé leur formule : rythmiques millimétrées, voix frondeuses et guitares acérées au service d’une musique post-quelque chose, plus proto que punk, aussi power que pop, toujours dans le rouge.

Fort d’une expérience de tournées à travers l’Europe aux côtés de groupes comme Thee Oh Sees, Frustration, Rendez-vous, ou Uranium Club, la formation toulousaine s’est construit une solide réputation sur scène au fil des ans. Au départ du guitariste Robin Tubert, le groupe fait le choix d’étoffer son line-up pour passer un nouveau cap dans l’ampleur et l’incandescence déployées en concert. Robin est remplacé par le guitariste Pablo Acedo et le claviériste/guitariste Thomas Pradier rejoint le groupe, qui devient désormais un quintet.

Cette nouvelle formation étendue influence l’écriture du quatrième album du groupe. En abordant les thèmes de l’insomnie, du changement, de l’ennui ou de la séparation, Words/Silence dévoile une facette plus introspective du groupe.

Le Plan Ris-Orangis Ris-Orangis 91130 Essonne Île-de-France 0169020919 http://www.leplan.com http://www.instagram.com/le_plan91/ [{« type »: « link », « value »: « https://t.ly/BSft »}] Salle de concert mythique en région parisienne, née en 1984. Labellisée SMAC par le Ministère de la Culture, Le Plan propose une programmation nationale et internationale éclectique pour tous les publics : du hip-hop, de la pop au rock, en passant par le reggae, la soul, le blues, les musiques électroniques, la chanson ou le jeune public.

De la diffusion de concerts dans ses deux salles (830 places et 200 places) aux activités de résidences d’artistes, de répétition, d’enregistrement et d’accompagnement, ses missions sont multiples. Le Plan est un équipement culturel de Grand Paris Sud.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-20T20:00:00+02:00 – 2023-10-20T23:00:00+02:00

rock festival

