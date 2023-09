PUPPETMASTAZ + 1ère partie Le Plan Ris-Orangis, 14 octobre 2023, Ris-Orangis.

PUPPETMASTAZ + 1ère partie Samedi 14 octobre, 20h00 Le Plan Adhérent : 12€ – Réduit : 15€ – Plein : 18€

PUPPETMASTAZ

PUPPETMASTAZ est un groupe de diverses créatures terrestres et extraterrestres qui se sont réunies pour créer le premier groupe de marionnettes au monde. C’est en 2002 qu’ils sortent leur première folie, un projet musical intitulé « Humans get all the Credit”. Les marionnettes collaborent avec des humains géniaux comme : Chilly Gonzales, Le Peuple de L’herbe, Modeselektor, Smokey Joe and the Kid, Mouse on Mars, Hippocampe Fou, Soom T, Schlachthof Bronx et bien d’autres.

Leur spectacle inégalé a été présenté lors de festivals tels que Roskilde (DK), Solidays (FR), Festineuch (CH), Dour(B), Kubana (RU), Sonar (ESP), Pukkelpop (B), Garorock (FR), Lollapalooza, Fusion (GER) et bien d’autres encore. Depuis 2002, les Puppetmastaz ont assuré le show sur plus de 1000 scènes dans toute l’Europe. Ils y ont défendu les hits qu’on leur connait bien : Puppetmad, Pet Sound, Bigger the Better, Mephistopheles, Take me on a Ride ou Purple Maple, et se sont produits en festival notamment à Solidays ou encore Garorock.

Leur nouvel album « Welcome to the Zoo » est prévu pour le 30 juin 2023 et rien n’indique qu’ils sont sur le point de s’arrêter…. La troupe promet un album frais est rempli de headbangers, de deep tunes, de DJ cuts, d’histoires et de rap hardcore, avec l’impression que le bon vieux temps tremble dans vos lobes d’oreilles. Funky bass, slapping drums, ill rhymes and the typical puppet madness. De quoi amener le boom bap en 2023 de la plus sauvage des manières.

Le Plan Ris-Orangis Ris-Orangis 91130 Essonne Île-de-France 0169020919 http://www.leplan.com http://www.instagram.com/le_plan91/ [{« type »: « link », « value »: « https://t.ly/UJ2A »}] Salle de concert mythique en région parisienne, née en 1984. Labellisée SMAC par le Ministère de la Culture, Le Plan propose une programmation nationale et internationale éclectique pour tous les publics : du hip-hop, de la pop au rock, en passant par le reggae, la soul, le blues, les musiques électroniques, la chanson ou le jeune public.

De la diffusion de concerts dans ses deux salles (830 places et 200 places) aux activités de résidences d’artistes, de répétition, d’enregistrement et d’accompagnement, ses missions sont multiples. Le Plan est un équipement culturel de Grand Paris Sud.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-14T20:00:00+02:00 – 2023-10-14T23:00:00+02:00

2023-10-14T20:00:00+02:00 – 2023-10-14T23:00:00+02:00

marionnettes rap

Droits réservés