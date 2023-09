Jam session Le Plan Ris-Orangis, 13 octobre 2023, Ris-Orangis.

Jam session Vendredi 13 octobre, 20h00 Le Plan Entrée libre

Le Club ouvre ses portes aux musicien.ne.s du coin pour faire un bœuf musical !

Lors des jams sessions, la part belle est laissée à l’improvisation. La scène du club vous attend, quel que soit votre style musical et votre niveau. Apportez vos instruments et venez nous partager votre univers musical ou revisitez les classiques le temps d’un live. Autour d’un verre, c’est l’occasion de faire des rencontres, de vous amuser et de jammer !

Les jam sessions du Plan sont des événements ouverts à tout le monde, que vous souhaitiez jouer ou écouter.

Le Plan Ris-Orangis Ris-Orangis 91130 Essonne Île-de-France 0169020919 http://www.leplan.com http://www.instagram.com/le_plan91/ Salle de concert mythique en région parisienne, née en 1984. Labellisée SMAC par le Ministère de la Culture, Le Plan propose une programmation nationale et internationale éclectique pour tous les publics : du hip-hop, de la pop au rock, en passant par le reggae, la soul, le blues, les musiques électroniques, la chanson ou le jeune public.

De la diffusion de concerts dans ses deux salles (830 places et 200 places) aux activités de résidences d’artistes, de répétition, d’enregistrement et d’accompagnement, ses missions sont multiples. Le Plan est un équipement culturel de Grand Paris Sud.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-13T20:00:00+02:00 – 2023-10-13T23:00:00+02:00

boeuf jam session

Droits réservés