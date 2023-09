LUIDJI + Angie [COMPLET] Le Plan Ris-Orangis, 7 octobre 2023, Ris-Orangis.

LUIDJI + Angie [COMPLET] Samedi 7 octobre, 20h00 Le Plan Adhérent : 18 – réduit : 21 – plein : 24€

LUIDJI

Luidji c’est l’histoire d’un mec qui coule, mais qui remonte. Et ce premier album : Tristesse Business Saison 1, n’est en réalité que la ligne d’arrivée d’un chemin de croix artistique sinueux et cabossé. Un projet dense de 17 morceaux, en huis-clos avec l’esprit vaporeux du rejeton du sud-ouest de Paris, passé aussi dans sa jeunesse par Aubervilliers et la Courneuve. Mais avant d’en arriver à cet album, Luidji a tâtonné.

C’est au milieu des années 2010 que son nom a commencé à créer l’émulsion, dans le sillage de son collectif La Capsule (où évoluent notamment Dinos & Beeby). Il effectuera également à l’époque une apparition aux Rap Contenders comme beaucoup d’artistes de sa génération, puis concrétisera son émergence par une signature chez Wagram dès sa sortie de fac, et l’enchaînement de deux EPs : Station 1999 (2014) et Mécanique des Fluides (2015).

Après ça : 4 années muettes en sortie de projet, et ce sentiment tordant de noyade, d’être tiré vers le fond par les approximations artistiques et les tourments relationnels. Mais cette période de flottement ne va pas mener à rien, au contraire elle le pousse à amorcer les structures pour la suite de sa jeune carrière.

Avec son équipe ils fondent la playlist évolutive puis le label Foufoune Palace Bonjour, aujourd’hui signé chez Universal, et qui concrétisent cette synergie entre le rappeur et son clan de tous les jours.

Sur Tristesse Business Saison 1, Luidji exorcise enfin toutes ses chimères, qu’elles relèvent de relations amoureuses écorchées ou de ses gamberges existentielles. Dans le simple but d’enfin retrouver la surface, et idéalement, d’y rester.

ANGIE

Fille de la soul et de l’égotrip, Angie est de cette génération d’artistes où les bad bitches expriment leurs sentiments et où faire une confidence rime avec confiance en soi. Née en 2001, l’artiste au talent brut, originaire de Bretagne, jongle entre R&B et rap et n’a pas perdu de temps. Après avoir sorti son premier EP « December 8th » en 2019, dix titres aux couleurs R&B, la chanteuse explore des territoires nouveaux comme le rap ou la pop. Elle se rapproche des beatmakers Sutus (Chilla, Youv Dee, Vicky R, Bilal Hassani), 99 (Lala &ce, J9ueve, la Fève), et collabore notamment avec les artistes Lazuli et Lafleyne. Inspirée par des artistes tels que SZA et Stefflon Don, ou encore Makala à Ziak, Angie défie les lois de la sensualité à coups de punchlines.

Nommée aux Coups de coeur du FGO-Barbara (2021), elle participe au projet produit par La Place et animé par A2H et Vicelow en 2022-2023. Bien décidée à faire sa place dans le coeur du public français, Angie revient dans le même temps avec un nouvel EP : « L’Amoroso ». Un projet qui laisse la part belle aux sentiments les plus sincères où la voix du coeur et les mélodies l’emportent. Nostalgique ou visionnaire, Angie appartient plus que jamais à son époque

Le Plan Ris-Orangis Ris-Orangis 91130 Essonne Île-de-France 0169020919 http://www.leplan.com http://www.instagram.com/le_plan91/ [{« type »: « link », « value »: « https://t.ly/VeBL »}] Salle de concert mythique en région parisienne, née en 1984. Labellisée SMAC par le Ministère de la Culture, Le Plan propose une programmation nationale et internationale éclectique pour tous les publics : du hip-hop, de la pop au rock, en passant par le reggae, la soul, le blues, les musiques électroniques, la chanson ou le jeune public.

De la diffusion de concerts dans ses deux salles (830 places et 200 places) aux activités de résidences d’artistes, de répétition, d’enregistrement et d’accompagnement, ses missions sont multiples. Le Plan est un équipement culturel de Grand Paris Sud.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-07T20:00:00+02:00 – 2023-10-07T23:00:00+02:00

2023-10-07T20:00:00+02:00 – 2023-10-07T23:00:00+02:00

Rap tristesse business

Droits réservés