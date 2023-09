KNUCKLE HEAD Le Plan Ris-Orangis, 6 octobre 2023, Ris-Orangis.

KNUCKLE HEAD Vendredi 6 octobre, 20h00 Le Plan Adhérent : gratuit – Réduit : 6€ – Plein : 9€

KNUCKLE HEAD

Des confins de l’Amérique aride des déserts de l’ouest et des marécages poisseux du Mississippi naissent des musiques qui racontent des histoires de voyages, de chaleur et de tempêtes. “Dark Country”, ce sont les termes utilisés par le duo alsacien pour décrire la version singulière du rock qu’ils proposent. Une alchimie explosive et fédératrice à base de blues graisseux et de heavy rock, de slides et de riffs rugueux. À la fois rock, blues, stoner et country, le duo KNUCKLE HEAD porté par Jack Escobar (au chant et à la guitare) et Jock Alva (à la batterie) assume ses influences « made in USA »…

Leur jeu de scène est à l’image de leur musique : d’une énergie inépuisable qu’ils offrent avec passion à leur public, à tel point que l’on a du mal à croire qu’ils ne sont que deux sur scène.

Salle de concert mythique en région parisienne, née en 1984. Labellisée SMAC par le Ministère de la Culture, Le Plan propose une programmation nationale et internationale éclectique pour tous les publics : du hip-hop, de la pop au rock, en passant par le reggae, la soul, le blues, les musiques électroniques, la chanson ou le jeune public.

De la diffusion de concerts dans ses deux salles (830 places et 200 places) aux activités de résidences d'artistes, de répétition, d'enregistrement et d'accompagnement, ses missions sont multiples. Le Plan est un équipement culturel de Grand Paris Sud.

De la diffusion de concerts dans ses deux salles (830 places et 200 places) aux activités de résidences d’artistes, de répétition, d’enregistrement et d’accompagnement, ses missions sont multiples. Le Plan est un équipement culturel de Grand Paris Sud.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-06T20:00:00+02:00 – 2023-10-06T23:00:00+02:00

