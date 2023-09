OPENING #9 : LAURA COX + SARAH McCOY + SUN Le Plan Ris-Orangis, 30 septembre 2023, Ris-Orangis.

OPENING #9 : LAURA COX + SARAH McCOY + SUN Samedi 30 septembre, 14h00 Le Plan Tarif adhérent : 9€ – Réduit : 18€ – Plein : 21€

LAURA COX

Pionnière de la guitare sur internet, LAURA COX a ouvert la voie à beaucoup de jeunes guitaristes, et fait dorénavant partie des guitaristes incontournables en France. En quelques années, elle s’est créée une immense communauté sur internet (plus de 500 000 abonnés à travers le monde et 100 millions de vues sur sa chaîne Youtube), et a su s’en servir pour passer du virtuel au réel, en développant son projet live.

SARAH McCOY

S’étant affirmée en quelques années comme l’une des figures les plus flamboyantes de la scène musicale actuelle, la chanteuse et pianiste américaine SARAH McCOY est de retour avec GO BLIND, extrait de son nouvel album HIGH PRIESTESS, qui sort tout début 2023. Enregistré avec le chevronné producteur Renaud Letang (Feist, Keren Ann, Charlotte Gainsbourg…) et sous l’aile bienveillante de Chilly Gonzales (reconnu pour la touche intimiste de ses albums Solo Piano et ses collaborations avec Jarvis Cocker, Feist, Drake ou Daft Punk), ces nouvelles œuvres marquent un tournant pour l’autrice-compositrice-interprète accomplie, dont la voix puissante laisse percer de douloureuses fêlures.

SUN

SUN a créé la « Brutal Pop », qui mêle pop mainstream et metal extrême.

Mélodies catchy, univers visuel coloré, scream et double pédale, la « Brutal Pop » de SUN pourrait être l’enfant caché de St Vincent et Gojira. Ses chansons évoquent la violence des grands sentiments, avec pour mission de véhiculer un message positif de courage, d’espoir et de générosité.

Lauréate du FAIR (2021), passée par Rock en Seine (2017), les Trans Musicales (2019), Crossroads (2020) ou encore le MaMA (2022), SUN a collaboré avec Andrew Scheps (Adèle, Beyoncé, U2, Metallica, lauréat de 3 Grammy Awards) pour son deuxième EP “Brutal Pop 2”, sorti en janvier dernier.

Le Plan Ris-Orangis Ris-Orangis 91130 Essonne Île-de-France 0169020919 http://www.leplan.com http://www.instagram.com/le_plan91/ [{« type »: « link », « value »: « https://t.ly/MRzK »}] Salle de concert mythique en région parisienne, née en 1984. Labellisée SMAC par le Ministère de la Culture, Le Plan propose une programmation nationale et internationale éclectique pour tous les publics : du hip-hop, de la pop au rock, en passant par le reggae, la soul, le blues, les musiques électroniques, la chanson ou le jeune public.

De la diffusion de concerts dans ses deux salles (830 places et 200 places) aux activités de résidences d’artistes, de répétition, d’enregistrement et d’accompagnement, ses missions sont multiples. Le Plan est un équipement culturel de Grand Paris Sud.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-30T14:00:00+02:00 – 2023-09-30T23:00:00+02:00

2023-09-30T14:00:00+02:00 – 2023-09-30T23:00:00+02:00

lauracox sarah mccoy

Droits réservés