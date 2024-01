AVATAR LE PLAN – Grande Salle Ris Orangis, samedi 16 mars 2024.

Sorciers ambitieux de premier ordre, AVATAR sera sur la scène du Plan pour un concert qui s’annonce déjà mémorable et marqué au fer rouge dans l’esprit de celles et ceux qui seront présents.À propos de cette nouvelle tournée, le groupe déclare : Nous sommes un cirque de métal. La route est notre maison. DANCE DEVIL DANCE reflète toute la folie de ce monde et des mondes au-delà. C’est une célébration de la laideur et un défi face à tout ce qui est considéré comme beau. Le métal doit vous faire bouger. Le métal est une musique pour le corps. Nous ne savons pas quand cela s’est produit, mais il semble qu’à un moment donné, récemment, la plupart des gens ont décidé que cette musique était mieux appréciée assis. C’est une grande tragédie et il faut y remédier. Pourquoi une batterie, pourquoi une basse, si les gens ne bougent pas leurs pieds ?Et les pieds bougeront en effet. Notre musique a toujours été faite pour la scène, comme tout le monde peut en témoigner, que ce soit en tant que groupe d’ouverture pour des grands comme Iron Maiden ou Slipknot, ou en jouant sur les grandes scènes du Wacken, du Hellfest, du Download, du Rock on the Range, du Poland Rock, et bien d’autres encore, ou en amenant tout le freakshow avec nous, en tête d’affiche soir après soir. D’une côte à l’autre des États-Unis d’Amérique et du Canada. Du Mexique jusqu’au Brésil, dans toute l’Europe, au nord, au sud, à l’est et à l’ouest. Le monde entier est notre scène et vous feriez mieux de vous préparer, car lorsque nous commencerons, vous serez tous les jouets du diable.

Tarif : 29.70 – 29.70 euros.

Début : 2024-03-16 à 20:00

Réservez votre billet ici

LE PLAN – Grande Salle 1, Avenue Louis Aragon 91130 Ris Orangis 91