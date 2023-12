CHARLELIE COUTURE LE PLAN – Grande Salle Ris Orangis, 10 février 2024, Ris Orangis.

En Première Partie : ARTHÉDONESi CharlÉlie Couture promène à travers le monde un blues poétique et rempli d’humour depuis 40 ans, alors on n’a pas vu le temps passer ! Peintre, écrivain, et chanteur inclassable, CharlÉlie Couture est un artiste dans la pleine acceptation du terme. Il fait partie des « icônes » d’une certaine chanson-rock littéraire traversant les décennies avec l’élégance incontestable des grands hommes discrets. Harmonie Jazz, Blues ironiques, Rock Steady, ou Folk non conformistes, depuis le mythique « Poèmes rock », CharlÉlie Couture raconte des histoires, bourrées de double sens, et de métaphores électriques.

Tarif : 20.00 – 20.00 euros.

Début : 2024-02-10 à 20:00

LE PLAN – Grande Salle 1, Avenue Louis Aragon 91130 Ris Orangis 91