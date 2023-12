AMI YEREWOLO LE PLAN – Grande Salle Ris Orangis, 4 février 2024, Ris Orangis.

Reconnue pour ses textes féministes, son flow technique et son énergie magnétique… Ami Yerewolo est la première rappeuse malienne. Elle se fait le fer de lance d’un combat qui impose les femmes dans le rap malien en créant en 2017 le festival : Le Mali A Des Rappeuses. Un tremplin autant qu’un réseau véritablement inclusif pour « sa communauté de sœurs » qui contribue à l’émergence d’une scène hip-hop féminine déterminée à se faire entendre.Ngoni, kora, tamani, calebasse, yabara, buru, percussions et chœurs féminins nourrissent par le sample les instrumentales de l’artiste : uptempos et modernes, trap, club, house ou afrobeats. Sa manière de rappeler qu’elle est « Malienne et fière de l’être. »

Tarif : 14.00 – 14.00 euros.

Début : 2024-02-04 à 18:00

LE PLAN – Grande Salle 1, Avenue Louis Aragon 91130 Ris Orangis 91