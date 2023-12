WASHINGTON DEAD CATS LE PLAN – Grande Salle Ris Orangis Catégories d’Évènement: 91

Ris-Orangis WASHINGTON DEAD CATS LE PLAN – Grande Salle Ris Orangis, 27 janvier 2024, Ris Orangis. Les félins immortels du rock célèbrent leur 40e anniversaire !Habituellement accompagnés de deux cuivres, c’est en version big band que les chats morts les plus vivants de la planète iront puiser dans leur répertoire de quatre décennies et revisiter leurs meilleurs morceaux. Leur énergie rock’n’roll punk sera transcendée par une section de treize cuivres, qui propulsera le tout dans une autre dimension.Portés par leur chanteur charismatique, Mat Firehair, dont l’énergie semble inépuisable, ces félins ne font pas de pause, pas de temps mort, c’est un véritable spectacle survolté qui vous attend.17 h 24

Tarif : 20.00 – 20.00 euros.

