SOIREE FACTORY #2: MILA AUGUSTE … – SOIREE FACTORY #2 : LE PLAN Club Ris Orangis, vendredi 2 février 2024.

SOIREE FACTORY #2 : MILA AUGUSTE PANDRA VOXMILA AUGUSTEPassionnée de musique depuis son plus jeune âge, Mila Auguste grandit dans les cartons et les voyages, faisant de sa voix sa colonne vertébrale. D’abord bercée par William Sheller, Lauryn Hill ou Christopher Cross, elle découvrira plus tard Lhasa de Sela, James Blake ou encore Frank Ocean. Son univers mélange les genres dans un style unique, à la croisée d’une pop lumineuse et d’une chanson française décomplexée.PANDRA VOXPour son nouveau set live, Pandra Vox a laissé ses machines et ses arrangements électroniques pour revenir à l’essentiel : des cordes et une voix. Accompagnée de Vincent O., leurs guitares latines et blues en bandoulière, ils nappent l’espace d’un son velouté où la poésie des mots et des mélodies répondent aux émotions en suspens. Des morceaux sensibles et puissants.

Tarif : 7.00 – 7.00 euros.

Début : 2024-02-02 à 20:00

Réservez votre billet ici

LE PLAN Club 1, Avenue Louis Aragon 91130 Ris Orangis 91