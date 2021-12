Avignon Fondation Lambert Avignon, Vaucluse Le plaisir de vivre se confond pour moi avec le plaisir de peindre. Hans Hartung dans l’euphorie de l’atelier. Fondation Lambert Avignon Catégories d’évènement: Avignon

Vaucluse

Le plaisir de vivre se confond pour moi avec le plaisir de peindre. Hans Hartung dans l’euphorie de l’atelier. Fondation Lambert, 13 janvier 2022, Avignon. Le plaisir de vivre se confond pour moi avec le plaisir de peindre. Hans Hartung dans l’euphorie de l’atelier.

Fondation Lambert, le jeudi 13 janvier 2022 à 19:00

Comment le bonheur de créer transcende-t-il les accidents et les traumatismes d’une existence ? Hans Hartung (1904-1989), meurtri par de nombreuses épreuves dont celles de la prison, de la guerre et du handicap, incarne cette sublimation. En examinant notamment l’euphorie paradoxale de son ultime période de production, alors qu’il a 85 ans, nous revisiterons un parcours hors du commun où « le plaisir de vivre » s’est, comme il dit, confondu avec « le plaisir de peindre ». **Intervenant** Thomas Schlesser (Fondation Hans Hartung) Conférence Fondation Lambert Avignon Avignon Vaucluse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-13T19:00:00 2022-01-13T20:30:00

Détails Catégories d’évènement: Avignon, Vaucluse Autres Lieu Fondation Lambert Adresse Avignon Ville Avignon lieuville Fondation Lambert Avignon