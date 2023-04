Saint Martin en Son & Lumière à Amfreville Le Plain Est, 13 mai 2023, Amfreville .

Amfreville ,Calvados ,

Saint Martin en Son & Lumière à Amfreville

Eglise Saint Martin Le Plain Est Amfreville Calvados Le Plain Est Eglise Saint Martin

2023-05-13 21:30:00 21:30:00 – 2023-05-13 23:00:00 23:00:00

Le Plain Est Eglise Saint Martin

Amfreville

Calvados

.

Projection sur la façade Est et à l’intérieur de l’église Saint Martin d’Amfreville de vidéos sonores issues des « ballades numériques » conçues avec la communauté d’agglomération Normandie Cabourg Pays d’Auge (NCPA) installées en 2021 décrivant les particularités architecturales et culturelles de l’édifice et relatant des faits historiques locaux. (~10mn en boucle)

Projection sur la façade Est et à l’intérieur de l’église Saint Martin d’Amfreville de vidéos sonores issues des « ballades numériques » conçues avec la communauté d’agglomération Normandie Cabourg Pays d’Auge (NCPA) installées en 2021 décrivant les particularités architecturales et culturelles de l’édifice et relatant des faits historiques locaux. (~10mn en boucle)

+33 2 31 57 18 07

Le Plain Est Eglise Saint Martin Amfreville

dernière mise à jour : 2023-03-28 par