Vide-greniers Le plain Amfreville, 2 juillet 2023, Amfreville.

Amfreville,Calvados

Venez chiner des objets en tous genres pendant ce vide-greniers à Amfreville, organisé par le football club.

Informations exposants :

5h -18h.

5€ le mètre linéaire. 4 mètre linéaire minimum. Permanence tous les samedis à partir du 20 mai de 10h à 12h au stade de foot d’Amfreville..

2023-07-02 à 07:00:00 ; fin : 2023-07-02 18:00:00. .

Le plain

Amfreville 14860 Calvados Normandie



Come and bargain for all kinds of items at this garage sale in Amfreville, organized by the soccer club.

Exhibitor information :

5am -6pm.

5? per linear meter. 4 linear meter minimum. Open every Saturday from May 20 from 10am to 12pm at the Amfreville soccer stadium.

Ven a buscar todo tipo de artículos en esta venta de garaje en Amfreville, organizada por el club de fútbol.

Información para los expositores :

de 5.00 a 18.00 h.

5? por metro lineal. mínimo 4 metros lineales. Abierto todos los sábados a partir del 20 de mayo de 10h a 12h en el estadio de fútbol de Amfreville.

Stöbern Sie während dieses Flohmarkts in Amfreville, der vom Fußballclub organisiert wird, nach Gegenständen aller Art.

Informationen für Aussteller :

5 Uhr bis 18 Uhr.

5 ? der laufende Meter. mindestens 4 laufende Meter. Ab dem 20. Mai jeden Samstag von 10 bis 12 Uhr im Fußballstadion von Amfreville.

Mise à jour le 2023-06-19 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité