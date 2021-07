Metz Musée de la Cour d'Or Metz, Moselle « Le plafond à décor héraldique » Musée de la Cour d’Or Metz Catégories d’évènement: Metz

Musée de la Cour d’Or, le samedi 18 septembre à 11:30 Gratuit. Sur inscription. Durée de la visite : 30 min. Type de visite : visite flash pour adultes.

Découvrez l’histoire ce plafond peint médiéval et percez les secrets des armoiries représentées. Musée de la Cour d’Or 2 rue du Haut Poirier, 57000 Metz Metz Moselle

