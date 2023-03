Musée de la céramique > Journées Européennes des Métiers d’Art Le Placître, 1 avril 2023, Ger .

Musée de la céramique > Journées Européennes des Métiers d’Art

2023-04-01 – 2023-04-02

Le four chaînette est un four à bois qui va vivre une cuisson au cours du mois d’avril.

Plusieurs céramistes professionnels et amateurs placeront leurs pièces conçues pour cette occasion devant le public, les 1er et 2 avril.

Le résultat de cette cuisson sera visible par le public lors du défournement le 13 mai.

Pendant l’enfournement, le public sera invité par les médiateurs du musée à manipuler l’argile, la façonner, la modeler en petits objets. Ainsi, il pourra découvrir ses propriétés.

musee.ger@manche.fr +33 2 33 79 35 36

