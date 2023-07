Ball trap Le Placial Molières, 22 juillet 2023, Molières.

Molières,Dordogne

Ball trap organisé par la société de chasse. Le 22 de 13h30 à 20h, le 23 de 9h à 20h. Au lieu-dit Le Placial (à côté de la scierie)..

2023-07-22 fin : 2023-07-22 20:00:00. .

Le Placial

Molières 24480 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Ball trap organized by the hunting club. 22nd from 1.30pm to 8pm, 23rd from 9am to 8pm. At Le Placial (next to the sawmill).

Trampa de bolas organizada por el club de caza. Día 22 de 13.30 a 20.00 h, día 23 de 9.00 a 20.00 h. En Le Placial (junto a la serrería).

Ball Trap organisiert von der Jagdgesellschaft. Am 22. von 13:30 bis 20:00 Uhr, am 23. von 9:00 bis 20:00 Uhr. Am Ort Le Placial (neben dem Sägewerk).

