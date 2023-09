Transhumance Le Pizou, 22 octobre 2023, Le Pizou.

Le Pizou,Dordogne

Départ de St Antoine sur l’Isle à 11h15, arrivée vers 12h à la salle des fêted du Pizou, apéritif musical pour 1 €, 13h -restauration sur place. 14h30 – Course de brouettes enfants et adukltes – 15h : travail des chiens de berger, tonte de moutons, Gym cana avec les moutons, 16h30 – Course de brouette les yeux bandés. De 13h à 16h – Promenade gratutie en calèche, animation musicale, piscine de paille, tracteur avec roud baller, les mascottes du Pizou. Méchoui semoule ou jambon braisé haricots couenne : 10 € grillade de cotelettes d’agneau, frites : 12 €, en supplément : fromage, chichic, crêpes, gaufres, barbe à papa… – 06 30 82 69 19.

2023-10-22 fin : 2023-10-22 . .

Le Pizou 24700 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Departure from St Antoine sur l’Isle at 11:15am, arrival around 12pm at the salle des fêted du Pizou, musical aperitif for 1 ?, 1pm – refreshments on site. 2.30pm – Wheelbarrow race for children and adukltes – 3pm: shepherd dog work, sheep shearing, Gym cana with the sheep, 4.30pm – Wheelbarrow race blindfolded. 1 p.m. to 4 p.m. – Free horse-drawn carriage rides, musical entertainment, straw pool, tractor with roud baller, Pizou mascots. Mechoui semolina or braised ham with rind beans: 10 ? grilled lamb chops, French fries: 12 ?, plus: cheese, chichic, crêpes, waffles, cotton candy… – 06 30 82 69 19

Salida de St Antoine sur l’Isle a las 11.15 h, llegada hacia las 12 h a la Salle des Fêted de Le Pizou, aperitivo musical por 1€, 13 h – refrescos in situ. 14.30 h – Carrera de carretillas para niños y adukltes – 15.00 h: trabajo de perros pastores, esquila de ovejas, Gym cana con las ovejas, 16.30 h – Carrera de carretillas con los ojos vendados. 13h a 16h – Paseo gratuito en coche de caballos, animación musical, piscina de paja, tractor con roud baller, mascotas Pizou. Sémola de mechoui o jamón estofado con judías de corteza: 10 € chuletas de cordero a la parrilla, patatas fritas: 12 €, además de queso, chichic, crepes, gofres, algodón de azúcar… – 06 30 82 69 19

Abfahrt in St Antoine sur l’Isle um 11.15 Uhr, Ankunft gegen 12 Uhr in der Festhalle von Le Pizou, musikalischer Aperitif für 1 ?, 13 Uhr -Verpflegung vor Ort. 14.30 Uhr – Schubkarrenrennen für Kinder und Adukltes – 15 Uhr: Arbeit mit Schäferhunden, Schafschur, Gym cana mit den Schafen, 16.30 Uhr – Schubkarrenrennen mit verbundenen Augen. Von 13h bis 16h – Kostenlose Kutschfahrt, musikalische Unterhaltung, Strohschwimmbad, Traktor mit Roud Baller, Maskottchen von Pizou. Mechoui Grieß oder geschmorter Schinken Bohnen Schwarte: 10 ? gegrillte Lammkoteletts, Pommes frites: 12 ?, zusätzlich: Käse, Chichic, Crêpes, Waffeln, Zuckerwatte… – 06 30 82 69 19

Mise à jour le 2023-09-26 par Vallée de l’Isle