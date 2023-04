Les Festines : Marché nocturne avec producteurs Le Bourg Le Pizou Catégories d’Évènement: Dordogne

Les Festines : Marché nocturne avec producteurs Le Bourg, 25 juillet 2023, Le Pizou. Les Festines : marché nocturne sur la place du village, restauration producteurs locaux, buvette : 06.30.82.69.19.

Les Festines: night market on the village square, food from local producers, refreshments : 06.30.82.69.19 Les Festines: mercado nocturno en la plaza del pueblo, comida de productores locales, refrescos: 06.30.82.69.19 Les Festines: Nachtmarkt auf dem Dorfplatz, Essen von lokalen Produzenten, Getränkestand: 06.30.82.69.19

