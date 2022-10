JFB – récit en quête d’humanité le Pixel, 16 novembre 2022, Besançon.

En racontant la trajectoire de vie d’un jurassien né au début du siècle dernier, le spectacle mêle habilement biographie et autobiographie, histoires et Histoire, mémoire collective et individuelle.

le Pixel 12 Av. Arthur Gaulard, 25000 Besançon Citadelle Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

Christophe CHATELAIN, metteur en scène et acteur, raconte un destin qui prend ses racines au début du siècle dernier dans un petit village jurassien. Un destin singulier qui frotte la grande Histoire. Une vie qui bascule pendant la seconde guerre mondiale, période trouble où aucune décision n’est anodine. Comment raconter les teintes grises de cette période, les non-dits, la barbarie ?

Tentative artistique où le verbe est au centre du processus de création. Ce spectacle mêle le récit d’une vie – celle de JFB – la parole d’un artiste qui se raconte, de l’Histoire avec un grand H, des réflexions sociales et d’actualité, des souvenirs d’enfance, du vin du Jura et du Comté.

En abordant des sujets parfois durs, cette épopée du quotidien est avant tout une quête d’humanité : « Quand on n’a plus rien, il reste l’humain ».



