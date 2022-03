LE PITCH – CONCOURS DU MEILLEUR PROJET DE FILM Association Côté court Pantin Catégories d’évènement: Pantin

**LE PITCH – CONCOURS DU MEILLEUR PROJET DE FILM** permet à des auteur.e.s de venir défendre leur projet de film court lors d’une soirée du festival. Sept candidat.e.s sélectionné.e.s sur dossier viendront alors pitcher en public pour convaincre un jury professionnel. **Dates** : 23.02-04.04 > Envoi du dossier (clôture des candidatures le 4 avril à 16 heures) **Pour qui ?** * Le concours est ouvert aux auteurs-réalisateurs de projets de courts-métrages, accompagné ou non par un producteur. * Prérequis d’expérience : avoir réalisé au minimum un film et au maximum trois films (produits ou autoproduits). **Quel format ?** courts métrages (durée maximum : 30 minutes) de fiction ou d’animation. (Les documentaires et les séries ne sont pas admis.) **Frais de participation** : 20€ **Prix** * Prix France 2 doté d’un préachat par France Télévisions Créations * Prix du Moulin d’Andé : une semaine en résidence d’écriture

Le festival Côté court organise « Le Pitch – concours du meilleur projet de film » en partenariat avec France Télévisions – France 2 et le Moulin d'Andé – CECI.

