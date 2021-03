LE PITCH – concours du meilleur projet de court métrage (dépôt) Pantin, 2 mars 2021-2 mars 2021, Pantin.

du mardi 2 mars au lundi 12 avril à Pantin

[**>> lien vers le site**](https://www.cotecourt.org/action_culturelle_pitch.php) Ce concours permet à des auteurs de mettre en valeur leur projet et de le défendre face à un jury qui décernera le très convoité PRIX DU MEILLEUR PROJET DE FILM, doté d’un préachat de France 2 et d’un accompagnement à un projet de film naissant ; ainsi que le PRIX DU MOULIN D’ANDÉ, une semaine de résidence d’écriture au Moulin d’Andé. ### **Appel à candidatures: du 2 mars au 12 avril 2021** Le concours est ouvert aux auteurs de projets de courts métrages de fiction (durée maximum : 30 minutes). Le·la candidat·e doit avoir réalisé au minimum un film et au maximum trois films (produits ou autoproduits). Frais de dossier 20€ / tarif adhérent 10€ Contact : Delphine Verron [[delphine@cotecourt.org](mailto:delphine@cotecourt.org)](mailto:delphine@cotecourt.org) / 01 48 10 30 53 Vous trouverez l’ensemble des pièces à fournir et les modalités d’inscription dans le règlement complet (à lire attentivement) en cliquant sur ce [**lien**](https://www.cotecourt.org/documents/r%C3%A8glement%20pitch.pdf). Il faudra d’une part remplir le formulaire de paiement et d’autre part, nous envoyer votre dossier complet par mail ([[pitch@cotecourt.org](mailto:pitch@cotecourt.org)](mailto:pitch@cotecourt.org)). [>> Paiement tarif normal](https://www.helloasso.com/associations/cote-court/paiements/inscription-au-pitch-plein-tarif-1) [>> Paiement tarif adhérent.e](https://www.helloasso.com/associations/cote-court/paiements/inscription-au-pitch-tarif-adherent-1) Cliquez [ici](https://www.helloasso.com/associations/cote-court/adhesions/adhesions-2021-1) pour adhérer et profiter de nombreux avantages.

Droit d’inscription 20€ (10€ pour les adhérents à l’association Côté court)

Vous avez un projet de film court ? Vous aimeriez être soutenu dans son écriture et dans sa réalisation ? (Dépôt du 2 mars au 12 avril 2021)

Pantin Seine-Saint-Denis



