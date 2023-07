Ateliers arts plastique et Forêt LE PIROULET Vassieux-en-Vercors Catégories d’Évènement: Drôme

Ateliers arts plastique et Forêt

Mardi 11 juillet, 14h30
LE PIROULET

Destiné aux personnes résidentes du Village Vacance FORET

Création d'une exposition au Village Vacances le Piroulet, suite à des observations en Forêt dans le Vercors. Les ateliers seront proposés par Jade Malmazet, plasticienne et marionnettiste et Angèle Gilliard, marionnettiste et metteuse en scène.

LE PIROULET
204 Av. Jacques Roux, 26420 Vassieux-en-Vercors
Vassieux-en-Vercors
26420 Drôme
Auvergne-Rhône-Alpes

04 75 48 27 00
https://lepiroulet.com/

2023-07-11T14:30:00+02:00 – 2023-07-11T15:00:00+02:00

