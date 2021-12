Marseille 7e Arrondissement Marseille 7e Arrondissement Bouches-du-Rhône, Marseille 7e Arrondissement Le pirate et la grotte du vieux magicien Marseille 7e Arrondissement Marseille 7e Arrondissement Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille 7e Arrondissement

Le pirate et la grotte du vieux magicien Marseille 7e Arrondissement, 5 février 2022, Marseille 7e Arrondissement. Le pirate et la grotte du vieux magicien Le 16/19 Comédie Marseille 16 Quai de rive neuve Marseille 7e Arrondissement

2022-02-05 11:00:00 11:00:00 – 2022-02-12 Le 16/19 Comédie Marseille 16 Quai de rive neuve

Marseille 7e Arrondissement Bouches-du-Rhône Marseille 7e Arrondissement 8 8 Un pirate… Une grotte… Et vous entrez dans le monde surprenant du Vieux Magicien pour y découvrir la magie d’une quête au trésor !



Un trésor entouré de mystères et de surprises, le tout ponctué d’un brin de magie, d’un zeste de folie !



Chansons, rires, surprises, émerveillements… Venez partager ce moment avec ce petit pirate, courageux mais pas téméraire ! Le 16/19 Comédie Marseille 16 Quai de rive neuve Marseille 7e Arrondissement

