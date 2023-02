LE PIRATE ET LA GROTTE DU VIEUX THEATRE DE LA FONTAINE D’ARGENT AIX EN PROVENCE Catégories d’Évènement: Aix-en-Provence

LE PIRATE ET LA GROTTE DU VIEUX THEATRE DE LA FONTAINE D'ARGENT, 26 février 2023, AIX EN PROVENCE. Un spectacle à la date du 2023-02-26 à 16:00. Tarif : 12.0 à 12.0 euros. Un pirate… Une grotte… Et nous entrons dans le monde surprenant du Vieux Magicien pour y découvrir la magie d'une quête au trésor ! Un trésor entouré de mystères et de surprises, le tout ponctué d'un brin de magie, d'un zeste de folie ! Chansons, rires, surprises, émerveillements… Venez partager ce moment avec notre petit pirate, courageux mais pas téméraire ! THEATRE DE LA FONTAINE D'ARGENT, 5 rue Fontaîne d'Argent, AIX EN PROVENCE, Bouches-du-Rhone

