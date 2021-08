La Chapelle-de-Guinchay La Chapelle-de-Guinchay La Chapelle-de-Guinchay, Saône-et-Loire Le Pique-Nique Épicurien à la Maison Jean Loron La Chapelle-de-Guinchay La Chapelle-de-Guinchay Catégories d’évènement: La Chapelle-de-Guinchay

Saône-et-Loire

Le Pique-Nique Épicurien à la Maison Jean Loron La Chapelle-de-Guinchay, 12 septembre 2021, La Chapelle-de-Guinchay. Le Pique-Nique Épicurien à la Maison Jean Loron 2021-09-12 – 2021-09-12 Maison Jean Loron 1846 D906 Pontanevaux

La Maison Jean Loron vous accueille dans son parc, à l'ombre des arbres centenaires, pour un rendez-vous champêtre et épicurien. – Découvrez les vins du Mâconnais et du Beaujolais lors d'une dégustation commentée de 2 vins sur des millésimes remarquables ; – Dégustez un repas frais et raffiné préparé par la cheffe Marie Dias du restaurant Le Coq à Juliénas – Profitez d'un concert du trio de jazz Swing Nomade en live dans le parc ; – Visitez les caves centenaires de la Maison Jean Loron pour découvrir les 3 siècles d'histoire de la Maison, sa collection de vieux millésimes et ses pressoirs historiques. De belles tables seront dressées pour vous accueillir confortablement. Une sélection de vins au verre et à la bouteille sera également disponible à l'achat sur place ou à emporter. boutique@loron.fr +33 3 85 36 82 66

Détails Catégories d’évènement: La Chapelle-de-Guinchay, Saône-et-Loire Autres Lieu La Chapelle-de-Guinchay Adresse Maison Jean Loron 1846 D906 Pontanevaux Ville La Chapelle-de-Guinchay