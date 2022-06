Le Pique-Nique des Qualivores Alvignac Alvignac Catégories d’évènement: 46500

Alvignac 46500 40 EUR Pique-nique des Qualivores c’est le pique-nique des gourmands engagés:

– un menu 100% produits « officiellement bons » d’Occitanie

Au menu: cocktail à base d’Armagnac AOC et Floc de Gascogne AOP, nectar d’abricot, jus de Chasselas, melon du Quercy IGP, noir de Bigorre AOP, saucisse de Lacaune IGP, tomates bio, aligot de l’Aubrac, boeuf fermier Aubrac Label Rouge, boeuf limousin Label Rouge, veau élevé sous la mère Label Rouge, veau d’Aveyron et du Ségala Label Rouge/IGP, agneau fermier du Quercy Label Rouge/IGP, assiette de fromages AOP/IGP (Bleu des Causses, Laguiole, Pélardon, Rocamadour, Roquefort, Tomme des Pyrénées), abricots rouges du Roussillon AOP, gâteaux au noix du Périgord AOP. Le tout accompagné de vins AOP/IGP du Sud Ouest.

-Ambiance conviviale et festive avec le groupe Les Conflits de canard

– Des animations pour petits et grands: visite de la source Salmière, concours de pétanque, démonstration de danse et cours de danse, apprendre à faire du Rocamadour…

– rencontre avec des producteurs engagés pour une alimentation de qualité. Certains producteurs vendront leurs produits. bernadette.touzanne@irqualim.fr +33 6 19 53 39 22 IRQUALIM

