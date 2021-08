Blagnac Parc du Ritouret Blagnac, Haute-Garonne Le ping tour au village des Estivités – Vendredi 20 août Parc du Ritouret Blagnac Catégories d’évènement: Blagnac

Organisé par la fédération française de tennis de table pour faire connaître cette discipline sportive, le [**ping tour**](http://www.fftt.com/site/jouer/les-pratiques/ping-tour) se déplace cet été partout en France. Durant sa halte blagnacaise, plusieurs ateliers de découverte du tennis de table seront proposés en partenariat avec le tennis de table blagnacais à tous les publics : handi ping, free ping (pour les pratiques ludiques), virtual ping (jeux vidéo), démo ping (démonstrations et défis sportifs entre les joueurs d’Occitanie) et techni ping (mesure de la vitesse des balles avec un radar). Cette opération sportive s’inscrit dans le cadre de Terre de jeux 2024. Organisé par la fédération française de tennis de table Parc du Ritouret Chemin de Belisaire, 31700 Blagnac Blagnac Haute-Garonne

