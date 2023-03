Journée européennes des métiers d’art – Sublimer le livre ordinaire en le rendant extraordinaire grâce à la reliure d’art, 27 mars 2023, Le Pin-la-Garenne .

Animation et atelier découverte de 6 à 99 ans

Au sein même de l’atelier, venez découvrir et vous initier à l’utilisation des outils emblématiques de cet artisanat d’art, nécessaires à la transformation des ouvrages. Rogner, presser, massicoter, coudre, dorer, imprimer…vous-même ! Chaque étape vous sera expliquée au travers d’une initiation au maniement de chacun des outils.

– Une initiation à la dorure et impression en linogravure avec un marque-page à la clé sera également possible avec une participation financière de 5 euros.

Découvrez chaque étape de fabrication d’un livre en découvrant les différentes réalisations exposées.

Samedi et Dimanche – sur la place de la commune de Longny les villages.

La visite de l’atelier est limité à 4 personnes pour des raisons d’espace. Si vous êtes un grand groupe, il est néanmoins possible de patienter dans un espace arboré avec animaux.

Selon la thématique choisie pour les JEMA, sublimer le quotidien, je pose cette question : Comment commence-t-on la journée avec un livre tout à fait ordinaire pour finir le soir avec un livre d’art tout à fait extraordinaire ? C’est ce que nous découvrirons ensemble. Car oui, en reliure, on parle souvent de livre de collection, ancien et rare. Mais qu’en est-il de ces lectures de notre quotidien qui nous ont émus et qui ont résonnées en nous sans que l’on sache pourquoi ? Et si les livres précieux, c’était aussi ceux-là, à qui l’on pourrait offrir la possibilité de devenir unique ?

C’est ce qui me passionne dans la reliure d’art : l’idée de pouvoir révéler l’âme du livre via le façonnage de sa couverture. Réfléchir ensemble à son histoire littérale, celle qu’il porte en son sein, mais aussi à son histoire sentimentale, celle qui habite vos souvenirs. Mon but n’est donc pas de redonner aux livres leur aspect d’origine, mais bien d’en faire des œuvres familiales uniques, évoquant votre histoire, à transmettre dans le temps.

Car la reliure, c’est un peu l’art de relier l’histoire d’un livre à l’histoire d’une vie.

