STAGES ROCK

ESPACE BEAULIEU LE PIN LA GARENNE 61400 ORNE, 2 juillet 2021 19:30-2 juillet 2021 21:00, Le Pin-la-Garenne.

2 – 23 juillet, les vendredis
Tarifs : 15 euros, inscriptions obligatoires tousenscene61@gmail.com, 0687405037

STAGE ROCK

STAGES ROCK VENDREDI 2 JUILLET ET TOUS LES VENDREDIS DE JUILLET
DE 19H30 A 21H00
TARIFS : 15 EUROS
D'AUTRES DATES PEUVENT ETRE PROPOSEES SELON LA DEMANDE.

DE 19H30 A 21H00 TARIFS : 15 EUROS D’AUTRES DATES PEUVENT ETRE PROPOSEES SELON LA DEMANDE. ESPACE BEAULIEU LE PIN LA GARENNE 61400 ORNE Le Pin la Garenne 61400 61400 Le Pin-la-Garenne Orne vendredi 2 juillet – 19h30 à 21h00

vendredi 9 juillet – 19h30 à 21h00

vendredi 16 juillet – 19h30 à 21h00

vendredi 23 juillet – 19h30 à 21h00

