Cirque Le Roux – Entre chiens & louves Le Pin Galant Mérignac, 28 mars 2024, Mérignac.

Cirque Le Roux – Entre chiens & louves 28 et 29 mars 2024 Le Pin Galant GÉNÉRAL : 32 €

RÉDUIT ET PRIVILÈGE : 26 € DÉCOUVERTE JEUNES : 15 €

C’est avec leur 1er spectacle virtuose, « The Elephant in the Room », que la compagnie néo-aquitaine s’était faite (re)connaître dans le monde entier. Changement de décor pour « Entre chiens & louves », spectacle créé en septembre 2023 pour Le Bon Marché Rive Gauche, magasin iconique parisien. S’y dévoile l’intimité de trois femmes vivant à différentes époques : 1870, 1960 et 2022. Malgré les siècles d’écart, les difficultés traversées, les contraintes qui les obligent, elles partagent leurs doutes et basculeront, ensemble, vers un changement inéluctable.

Les neuf virtuoses du cirque Le Roux enchaînent les tableaux cinématographiques dans un décor monochrome et poétique. Ils défient les lois de la gravité : portés acrobatiques, contorsions, numéros de danse et d’équilibre donnent magnifiquement vie à cet hymne à la mémoire collective et à la communauté solidaire des femmes. Une épopée de haut vol !

Le Pin Galant 34 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 33700 Mérignac Mérignac 33700 Centre ville Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 97 82 82 https://www.lepingalant.com [{« type »: « link », « value »: « https://www.lepingalant.com/agenda_achat_spectacle.php?ag=1&spec=2598 »}] Afin de vous garantir un placement adapté, les spectateurs à mobilité réduite sont invités à signaler leur handicap et à réserver leurs places directement auprès du service billetterie.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-03-28T20:30:00+01:00 – 2024-03-28T22:30:00+01:00

2024-03-29T20:30:00+01:00 – 2024-03-29T22:30:00+01:00

