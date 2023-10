Sur la tête des enfants Le Pin Galant Mérignac, 26 mars 2024, Mérignac.

Sur la tête des enfants Mardi 26 mars 2024, 20h30 Le Pin Galant GÉNÉRAL : 45 €

RÉDUIT ET PRIVILÈGE : 39 € DÉCOUVERTE JEUNES : 15 € GROUPE SCOLAIRE : 10€

Alban est avocat ; Julie, psy. La quarantaine aisée. Ils ont chacun un enfant d’une première union et, amoureux et superstitieux, avant de se remarier, ils se sont jurés, sur la tête de leurs enfants respectifs, de ne pas se tromper dix ans durant. Après avoir tenu 9 ans, 11 mois et 15 jours, chacun se prépare à l’arrivée de la date fatidique.

« Une comédie piquante et débridée ! Un duo brillant ! » ELLE

Le Pin Galant 34 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 33700 Mérignac Mérignac 33700 Centre ville Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 97 82 82 https://www.lepingalant.com [{« type »: « link », « value »: « https://www.lepingalant.com/agenda_achat_spectacle.php?ag=1&spec=3561 »}] Afin de vous garantir un placement adapté, les spectateurs à mobilité réduite sont invités à signaler leur handicap et à réserver leurs places directement auprès du service billetterie.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-03-26T20:30:00+01:00 – 2024-03-26T21:50:00+01:00

théâtre humour

