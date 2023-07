Trash! – Compagnie Töthem Le Pin Galant Mérignac, 25 mars 2024, Mérignac.

Trash! – Compagnie Töthem Lundi 25 mars 2024, 20h30 Le Pin Galant GÉNÉRAL : 26 €

RÉDUIT ET PRIVILÈGE : 24 € DÉCOUVERTE JEUNES : 15 €

Après avoir travaillé dans des compagnies comme Mayumaná, Toompak ou Yllana, Gorka González et Jony Elías ont créé en 2020 la compagnie Töthem. « Trash! » est leur premier spectacle.

Un spectacle énergique sur les possibilités de recyclage à travers la percussion, le mouvement et l’humour. Il se déroule dans un centre de recyclage des ordures, où quatre travailleurs créatifs donnent une nouvelle vie à toutes sortes de déchets, nous montrant l’excès de consumérisme dans notre société. Bouteilles de butane, parapluies, ballons, boîtes à outils, cornes, sacs de bricolage… Ces gars-là vont tout transformer en sketches musicaux colorés, pleins d’esprit et d’humour.

Attention, leur talent fou est vraiment contagieux ! Un spectacle familial pour tout public.

Le Pin Galant 34 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 33700 Mérignac Mérignac 33700 Centre ville Gironde Nouvelle-Aquitaine Afin de vous garantir un placement adapté, les spectateurs à mobilité réduite sont invités à signaler leur handicap et à réserver leurs places directement auprès du service billetterie.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-03-25T20:30:00+01:00 – 2024-03-25T22:00:00+01:00

