Lorsque l’enfant paraît – Catherine Frot, Michel Fau Le Pin Galant Mérignac, 25 mars 2024, Mérignac.

RÉDUIT ET PRIVILÈGE : 39 € DÉCOUVERTE JEUNES : 15 € GROUPE SCOLAIRE : 10 €

Après la Seconde Guerre Mondiale, la vie rangée d’un sous-secrétaire d’État à la famille qui a obtenu la fermeture des maisons closes et l’augmentation des peines sur les délits d’avortement bascule quand il apprend le même jour que sa femme attend un enfant et que son fils a mis enceinte sa secrétaire ! Ce n’est que le début d’une succession d’évènements imprévus qui vont bousculer les repères de cette famille bourgeoise…

Sublimée par une épatante et cinglante mise en scène, cette pièce déborde de drôlerie et d’intelligence !

« Catherine Frot en incarne jusqu’au génie la mère de famille et maîtresse de maison percluse de vieilles certitudes, sourde aux évolutions du temps, à la fois idiote et émouvante. » TÉLÉRAMA TTT

Afin de vous garantir un placement adapté, les spectateurs à mobilité réduite sont invités à signaler leur handicap et à réserver leurs places directement auprès du service billetterie.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-03-25T20:30:00+01:00 – 2024-03-25T22:00:00+01:00

