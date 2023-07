Féérie Viennoise Le Pin Galant Mérignac, 22 mars 2024, Mérignac.

Féérie Viennoise Vendredi 22 mars 2024, 20h30 Le Pin Galant GÉNÉRAL : 41 €

RÉDUIT ET PRIVILÈGE : 35 € DÉCOUVERTE JEUNES : 15 €

Les plus grands succès de l’opérette viennoise seront interprétés par quatre chanteurs, sept musiciens et une dizaine de danseurs qui vous entraîneront dans un tourbillon inoubliable de musiques et de ballets. Strauss, Kalmann, Lehar… de La Valse de L’Empereur aux rives du Beau Danube Bleu, ce spectacle est avant tout un hymne au romantisme !

Ces voix lyriques somptueuses seront au service des plus grands compositeurs du genre avec au programme : Valses de Vienne, La Chauve-Souris, La Veuve Joyeuse, Le Pays du Sourire, Princesse Czardas…

Un moment de féérie et de rêveries intemporelles !

Le Pin Galant 34 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 33700 Mérignac Mérignac 33700 Centre ville Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 97 82 82 https://www.lepingalant.com [{« type »: « link », « value »: « https://www.lepingalant.com/agenda_achat_spectacle.php?ag=1&spec=3577 »}] Afin de vous garantir un placement adapté, les spectateurs à mobilité réduite sont invités à signaler leur handicap et à réserver leurs places directement auprès du service billetterie.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-03-22T20:30:00+01:00 – 2024-03-22T22:00:00+01:00

opérette vienne