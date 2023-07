Flip Fabrique – Six° Le Pin Galant Mérignac, 21 mars 2024, Mérignac.

Flip Fabrique – Six° Jeudi 21 mars 2024, 20h30 Le Pin Galant GÉNÉRAL : 32 €

RÉDUIT ET PRIVILÈGE : 26 € DÉCOUVERTE JEUNES : 15 €

Cinq personnes reçoivent une mystérieuse invitation qui les conduit dans une vieille maison qui parle. C’est le point de départ d’une comédie acrobatique conduite par le maître farceur Jamie Adkins. Reconnu à travers le monde, souvent comparé à Charlie Chaplin ou Buster Keaton, l’artiste a développé au fil des années son propre univers cartoonesque.

Prouesses physiques, musique et jeu théâtral, ce spectacle de cirque contemporain ludique, à la fois hypnotisant et drôle, vous transportera pour une soirée d’acrobatie spectaculaire et de poésie authentique.

Le Pin Galant 34 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 33700 Mérignac Mérignac 33700 Centre ville Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 97 82 82 https://www.lepingalant.com [{« type »: « link », « value »: « https://www.lepingalant.com/agenda_achat_spectacle.php?ag=1&spec=3560 »}] Afin de vous garantir un placement adapté, les spectateurs à mobilité réduite sont invités à signaler leur handicap et à réserver leurs places directement auprès du service billetterie.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-03-21T20:30:00+01:00 – 2024-03-21T21:40:00+01:00

2024-03-21T20:30:00+01:00 – 2024-03-21T21:40:00+01:00

cirque cerceau

Stephane Bourgeois