IT Dansa Le Pin Galant Mérignac, 15 mars 2024, Mérignac.

IT Dansa Vendredi 15 mars 2024, 20h30 Le Pin Galant GÉNÉRAL : 38 €

RÉDUIT ET PRIVILÈGE : 32 € DÉCOUVERTE JEUNES : 15 € GROUPE SCOLAIRE : 10 €

Dirigée depuis 1997 par Catherine Allard et composée de dix-huit talentueux danseurs internationaux, IT Dansa s’inscrit dans le cursus d’études post-universitaires de l’Institut del Teatre de Barcelone.

Au programme sur notre scène :

« Kaash » (« si seulement » en hindi), l’une des œuvres majeures d’Akram Khan. Entre ombre et lumière, « Kaash » défie le temps et matérialise des ponts entre la danse contemporaine et la danse kathak indienne.

« Lo que no se ve » de Gustavo Ramírez Sansano. Trois duos explorent les liens amoureux ; une proposition intimiste et pleine de sensibilité.

« Minus 16 », construite à partir d’extraits de précédentes œuvres d’Ohad Naharin. Au son de musiques traditionnelles israéliennes et cubaines, « Minus 16 » prouve que la danse est un langage universel.

L’occasion de venir découvrir ces jeunes talents émergents dans un programme conçu avec une extrême exigence artistique.

Le Pin Galant 34 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 33700 Mérignac Mérignac 33700 Centre ville Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 97 82 82 https://www.lepingalant.com [{« type »: « link », « value »: « https://www.lepingalant.com/agenda_achat_spectacle.php?ag=1&spec=3558 »}] Afin de vous garantir un placement adapté, les spectateurs à mobilité réduite sont invités à signaler leur handicap et à réserver leurs places directement auprès du service billetterie.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-03-15T20:30:00+01:00 – 2024-03-15T22:00:00+01:00

2024-03-15T20:30:00+01:00 – 2024-03-15T22:00:00+01:00

danse international

Ross Ribas