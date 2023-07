Sophia Aram – Le monde d’après Le Pin Galant Mérignac Catégories d’Évènement: Gironde

Mérignac Sophia Aram – Le monde d’après Le Pin Galant Mérignac, 8 mars 2024, Mérignac. Sophia Aram – Le monde d’après Vendredi 8 mars 2024, 20h30 Le Pin Galant GÉNÉRAL : 32 €

RÉDUIT ET PRIVILÈGE : 26 € Connue pour ses chroniques sur France Inter, Sophia Aram a choisi pour son 5ème spectacle, de « s’amuser avec la dinguerie d’une époque réussissant l’exploit de ressusciter les timbrés que l’on croyait oubliés et d’en inventer de nouveaux qui n’ont rien à envier aux premiers. » SOPHIA ARAM Le Pin Galant 34 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 33700 Mérignac Mérignac 33700 Centre ville Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 97 82 82 https://www.lepingalant.com [{« type »: « link », « value »: « https://www.lepingalant.com/agenda_achat_spectacle.php?ag=1&spec=2592 »}] Afin de vous garantir un placement adapté, les spectateurs à mobilité réduite sont invités à signaler leur handicap et à réserver leurs places directement auprès du service billetterie. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

humour france inter

