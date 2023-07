Glenn, naissance d’un prodige Le Pin Galant Mérignac, 7 mars 2024, Mérignac.

Sous l’impulsion de sa mère qui rêvait d’être concertiste, Glenn Gould commence le piano dès l’âge de deux ans et demi. Il lit la musique avant même de savoir lire et écrire. Devenu adulte, il va totalement révolutionner la façon de jouer du piano, et vendre autant de disques que les plus grandes rock-stars.

Parmi les plus célèbres pianistes de l’histoire de la musique classique, Glenn Gould s’affirme résolument comme l’une des figures les plus marquantes, les plus fascinantes d’entre toutes. Son incroyable précocité, sa personnalité d’autiste Asperger, ses innombrables manies, son hypocondrie permanente, son retrait de la scène internationale à 32 ans, en pleine gloire, son éternel célibat, sa mort prématurée à 50 ans, tout participe à en faire un artiste singulier, et qui semble avoir voulu construire, de son vivant, sa propre légende.

La vie de ce prodigieux pianiste canadien inspire à Ivan Calbérac (auteur de « La Dégustation » et de « Venise n’est pas en Italie ») une comédie savoureuse et sans temps mort, instructive et surtout drôle.

2024-03-07T20:30:00+01:00

