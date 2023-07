Pierre Richard – Je suis là mais je ne suis pas là Le Pin Galant Mérignac Catégories d’Évènement: Gironde

RÉDUIT ET PRIVILÈGE : 35 € DÉCOUVERTE JEUNES : 15 € GROUPE SCOLAIRE : 10 € Éternel maladroit, faux distrait, tendre pitre, Pierre Richard nous invite dans son nouveau spectacle à vivre un moment privilégié dans lequel il nous partage à cœur ouvert sa vie passionnée et passionnante.

GÉNÉRAL : 41 €

RÉDUIT ET PRIVILÈGE : 35 € DÉCOUVERTE JEUNES : 15 € GROUPE SCOLAIRE : 10 € Éternel maladroit, faux distrait, tendre pitre, Pierre Richard nous invite dans son nouveau spectacle à vivre un moment privilégié dans lequel il nous partage à cœur ouvert sa vie passionnée et passionnante.

« Je n'ai pas peur de l'annoncer, avec ce spectacle, je compte prouver de manière irréfutable et définitive que je ne suis pas distrait, tordre le cou des mauvaises langues – ce qui, entre parenthèses, est un tour de force anatomique – ; bref, mettre enfin un terme à un demi-siècle de malentendus. » PIERRE RICHARD

Pierre Richard – Je suis là mais je ne suis pas là
Le Pin Galant
Mercredi 6 mars 2024, 20h30
34 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 33700 Mérignac
05 56 97 82 82
https://www.lepingalant.com

Afin de vous garantir un placement adapté, les spectateurs à mobilité réduite sont invités à signaler leur handicap et à réserver leurs places directement auprès du service billetterie.

