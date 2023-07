Une idée géniale – Sébastien Castro Le Pin Galant Mérignac, 15 février 2024, Mérignac.

Une idée géniale – Sébastien Castro 15 et 16 février 2024 Le Pin Galant GÉNÉRAL : 45 €

RÉDUIT ET PRIVILÈGE : 39 € DÉCOUVERTE JEUNES : 15 € GROUPE SCOLAIRE : 10 €

Depuis qu’ils ont visité un appartement pour s’installer ensemble, Arnaud a un léger doute : Marion a-t-elle eu un coup de cœur pour l’agent immobilier ? Par pur hasard, il rencontre le sosie de celui-ci et lui demande de se faire passer pour le véritable agent immobilier. Une idée géniale ! À moins que le faux agent ne se retrouve nez-à-nez avec le vrai… Et qu’un frère jumeau débarque à l’improviste. Trois sosies dans la même soirée, c’est trop pour Arnaud !

Une réjouissante comédie de pur Boulevard menée à un train d’enfer, avec Sébastien Castro à la force comique inimitable, José Paul en artiste hors pair, l’énergique Laurence Porteil et l’étonnante Agnès Boury !

Des situations et des répliques chocs, un texte savoureux qui dynamite le vaudeville et catapulte le Boulevard dans le ciel de l’absurde avec une jubilation contagieuse…

Un spectacle à la hauteur de son titre !

« On rit de bon cœur et l’on admire le grand art des acteurs. » LE QUOTIDIEN DU MÉDECIN

Le Pin Galant 34 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 33700 Mérignac Mérignac 33700 Centre ville Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 97 82 82 https://www.lepingalant.com Afin de vous garantir un placement adapté, les spectateurs à mobilité réduite sont invités à signaler leur handicap et à réserver leurs places directement auprès du service billetterie.

E Brouchon