Juliette – Chanson de là où l’œil se pose Le Pin Galant Mérignac, 14 février 2024, Mérignac.

Juliette – Chanson de là où l’œil se pose Mercredi 14 février 2024, 20h30 Le Pin Galant GÉNÉRAL : 41 €

RÉDUIT ET PRIVILÈGE : 35 €

Il y a de la magie dans les univers déployés par l’artiste française, doublement primée aux Victoires de la musique (en 1997, Révélation féminine de l’année et 2006, Artiste interprète féminine) et brillante représentante de la chanson à texte. Réalisé avec son complice Renaud Letang, son nouvel album, « Chanson de là où l’œil se pose », ne déroge pas à la règle. Juliette y métamorphose le quotidien et ses banals protagonistes (une couette et sa housse, des poivrons, des perruques, une 2 CV…) en aventures tendres et fantasques, comme autant de scènes invraisemblables du petit théâtre de la vie. Entre poésie et verve caustique, l’artiste nous invite à un voyage immobile, une échappée réjouissante en compagnie de ses complices et amis musiciens. Et confirme son talent d’infatigable conteuse.

Le Pin Galant 34 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 33700 Mérignac Mérignac 33700 Centre ville Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 97 82 82 https://www.lepingalant.com

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-02-14T20:30:00+01:00 – 2024-02-14T22:00:00+01:00

juliette concert

