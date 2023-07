Cendrillon – Compagnie Philippe Lafeuille Le Pin Galant Mérignac, 13 février 2024, Mérignac.

Cendrillon – Compagnie Philippe Lafeuille Mardi 13 février 2024, 20h30 Le Pin Galant GÉNÉRAL : 38 €

RÉDUIT ET PRIVILÈGE : 32 € DÉCOUVERTE JEUNES : 15 € GROUPE SCOLAIRE : 10 €

Du triomphe de « Tutu » à celui de « Carmen », les pièces de Philippe Lafeuille sont plébiscitées chaque saison au Pin Galant ! Ce talentueux et joyeux chorégraphe n’est pas un artiste comme les autres. Là où beaucoup ne verraient qu’un amas de déchets sans le moindre intérêt, lui décèle une beauté au potentiel inexploité, qui n’aspire qu’à être révélée.

Pendant plus d’une heure, accompagnés de la partition du ballet éponyme de Prokofiev, six danseurs polymorphes offrent à nos yeux ébahis leurs plastiques – littéralement, dans tous les sens et sous bien des formes – qui sont emportés dans un tourbillon coloré de transformations surréalistes. Sur le plateau de danse, transfiguré en décharge de toute beauté, imagination et émotion se partagent un règne sans rivale. Un recyclage plein de grâce, merveilleux et inclassable !

Le Pin Galant 34 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 33700 Mérignac Mérignac 33700 Centre ville Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 97 82 82 https://www.lepingalant.com [{« type »: « link », « value »: « https://www.lepingalant.com/agenda_achat_spectacle.php?ag=1&spec=2588 »}] Afin de vous garantir un placement adapté, les spectateurs à mobilité réduite sont invités à signaler leur handicap et à réserver leurs places directement auprès du service billetterie.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-02-13T20:30:00+01:00 – 2024-02-13T22:00:00+01:00

